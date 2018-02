Responsabilidade social

Lu Alckmin planeja ir até a Sabesp no mês que vem distribuir agradecimentos aos funcionários. É que a empresa liderou as arrecadações para a Campanha do Agasalho: cerca de 2,5 milhões de peças.

Izabella Teixeira disse sim. Comanda palestra magna do Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável, no WTC, em São Paulo, dia 4.

A Save The Children e a Sony uniram esforços. Realizam jogo amistoso de beach soccer entre as seleções de Brasil e Japão, em Copacabana, no dia 30. Em prol das crianças japonesas que ainda sofrem por causa do terremoto ocorrido em março.

A Vicunha doou tecidos a ONGs que desenvolvem projetos sociais na Grande São Paulo. As instituições beneficiadas foram Florescer, Movimento de Mulheres, Projeto Arrastão, Fênix e Templo Guaracy do Brasil.

Na rota dos ciclistas do Tour do Rio (RJ) serão plantadas 200 árvores como forma de compensação ambiental. Iniciativa da Conexão, organizadora do evento. Alunos da rede pública estadual farão o plantio. O evento ocorre entre os dias 27 e 31.

O Oi Futuro transmitirá imagens da mostra Era uma vez…, com obras produzidas na escola francesa Le Fresnoy, para espaços culturais de três comunidades: Vidigal, Cidade de Deus e Complexo da Maré. Dia 9, no Rio.

David Byrne participou terça-feira do fórum Cidades, Bicicletas e o Futuro da Mobilidade, promovido pelo ITDP. O evento itinerante ocorrerá em nove cidades da América Latina.