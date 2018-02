Responsabilidade social

Joshua Bell, virtuose do violino, se apresenta dia 23 no Cultura Artística Itaim. Em prol dos projetos da Unibes, entidade social que completa 95 anos de existência.

O Portal Tela Brasil premiará com R$ 20 mil o autor do melhor roteiro de curta-metragem sobre o tema Ideias para Sustentar o Mundo. Em parceria com a ArcelorMittal Brasil. Inscrições até quinta-feira.

João Carlos Martins acaba de fechar parceria entre sua Fundação Bachiana e a Fundação Carlos Chagas. Para ampliar o trabalho de educação musical que desenvolve com jovens de Paraisópolis.

O recital de Arnaldo Cohen na Sala São Paulo, dia 7 de agosto, em homenagem a Franz Liszt marca o lançamento da Brasil Piano Masters, entidade que promoverá a inclusão social pela música.

O Vôlei Kids, do Instituto Desportivo da Criança, comemora: nenhum dos 800 menores atendidos pelo projeto deixou a escola em 2010.

O Instituto C&A apoiou pelo terceiro ano consecutivo a Flipinha. Trata-se de evento educativo para crianças que ocorre durante a Festa Literária Internacional de Paraty, que termina hoje na cidade histórica.

A Petrobrás dá exemplo: imprimiu seu Relatório de Sustentabilidade 2010, pela primeira vez, em papel sintético Vitopaper, feito a partir da reciclagem de plástico.

O McDia Feliz, dia 27 de agosto, beneficiará este ano também a Tucca. Que atende jovens carentes com câncer em São Paulo.