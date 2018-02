Responsabilidade social

A Fundação Itaú Social, dirigida por Antonio Matias, comemora recorde no Prêmio Itaú-Unicef. Recebeu, nesta edição, a inscrição de 2.922 projetos de todo o País. Haverá seis etapas seletivas, e os premiados serão conhecidos a partir de outubro.

A Biblioteca Nacional apoiará a produção e distribuição de livros em formato acessível em oito instituições para cegos do País. As obras serão produzidas em braile, áudio-livro e e-book.

Só para mulheres, troca-troca de roupas e acessórios acontece quinta, no Bar do Santa, Vila Madalena. Trata-se do Clothing Swap Desapegue! O que sobrar será destinado ao Exército de Salvação.

O Projeto Tacada Cidadã comemora. Seus atletas que participaram de torneio da Associação Paulista de Golfe, semana passada, fizeram bonito, terminando nas seguintes posições: 1º, 3º e 4º lugares.

Ponto para Isabella Prata, da Escola São Paulo. Concederá noventa bolsas de estudo para educadores e alunos do Projeto Arrastão e da Casa do Zezinho.

Para compensar o CO2 emitido durante os dez dias de atividades do Verão Sem Fim, no Rio, a GEO Eventos plantará 411 mudas de árvores na cidade.

Fundado por Cecília Brennand, o corpo de balé do Aria Social, formado por jovens de baixa renda de Recife, se apresenta nos dias 9 e 10. No Sesc Pinheiros.

Os Doutores da Alegria avisam: apresentam o espetáculo Roda Besteirológica. Hoje, no Tucarena.