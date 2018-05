Responsabilidade social

Marcos Quintela, da agência Y&R, será homenageado pela Santa Casa de Misericórdia de SP, quarta-feira. Voluntário, Quintela criou campanha publicitária para a instituição, premiada em Cannes, com o slogan: “Você tem mais sangue do que precisa. Doe um pouco”.

Maria Aparecida Quesado e Sonia Soussumi, pesquisadoras do Instituto Rukha, participam na próxima semana do Congresso de Psicanálise Vincular, em Buenos Aires. Mostrarão o trabalho de reconstrução de vínculos afetivos desenvolvidos com famílias em situação de risco de SP.

O Projeto Ancora, que desenvolve programas de esporte, cultura e educação com jovens de Cotia, ganhou reforço. Consultoria de José Pacheco, reconhecido educador português, que trabalha a autonomia dos estudantes.

A Tang comemora a parceria com a Terra Cycle. Em um ano de trabalho, reciclaram mais de um milhão de embalagens de refresco em pó.

O ArteSol, fundado por Ruth Cardoso, promove seu jantar beneficente no restaurante Babadec, na Casa Cor. Quarta-feira, no Jockey.

O Programa Cataforte avisa: formou, esta semana, 1.000 catadores de material reciclável na região metropolitana de Porto Alegre. Iniciativa da Fundação Banco do Brasil, Movimento Nacional dos Catadores e Fundação Luterana de Diaconia.

A Sealed Air Cryovac Brasil avisa: patrocinou a distribuição de 15 mil livros infantis, que serão doados para alunos da rede municipal da capital e do interior.