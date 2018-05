Responsabilidade social

Itaú, BID e Endeavor fecharam parceria. Montarão programa de capacitação para pequenas e médias empresas focadas em produtos e serviços para as classes C, D e E. Investimento? US$1 milhão. O anúncio sai no fim do mês.

Cafu dá hoje o pontapé inicial na partida final da Copa das Nações Danone, maior torneio de futebol para crianças de 10 a 12 anos do mundo. No Cepeusp.

A Associação dos Amigos da Criança Pelo Esporte Maior avisa: realiza hoje sua festa junina. Também tem comemoração hoje no Projeto Âncora. Com direito a apresentação de circo das crianças.

Recém lançada a ONG Liberta, que luta para trazer de volta à sociedade crianças vítimas de trabalho escravo e abuso sexual, promove happy hour beneficente na Chácara do Jockey. Terça.

Mais de 70 funcionários da Ultragaz serão voluntários da Junior Achievement. A organização de educação prática em economia e negócios, que desenvolve projetos em 14 cidades brasileiras.

O Instituto Ecofuturo, de Daniel Feffer, prorrogou o prazo de inscrições do concurso cultural Ler e Escrever é Preciso. Até 15 de julho.

Zico e Romário estão de malas prontas. Viajarão para Atenas acompanhando 50 atletas brasileiros, dia 23. Trata-se da Special Olympics, jogos para esportistas portadores de deficiência mental.

Cerca de 300 jovens da comunidade judaica participam da Campanha de Arrecadação de Agasalhos. Hoje, em Higienópolis.