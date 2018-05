Responsabilidade social

Os alunos do Instituto Baccarelli participam de Caminhada pela Paz, homenagem a Leonarda Alves, assassinada em 1999, quando saía da Escola Campos Salles. O percurso começa no Centro de Convivência de Heliópolis e segue pelas ruas do bairro. Quinta.

Acontece hoje o Share Fashion no Iguatemi. O desfile beneficente, com participação de alunos do Chapel, Graded e St. Paul, será em prol da ONG Share.

Carlos Roberto Siqueira Castro avisa: lança Direito Constitucional e Regulatório – Ensaios e Pareceres. Com direitos autorais revertidos para a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa. Quinta, na Livraria da Vila do Cidade Jardim.

A IBM comemora seu centenário, dia 15, com maratona de atividades voluntárias. No Brasil, 4500 funcionários participarão de 220 iniciativas. Exemplo? Aulas de inglês para jovens carentes e doação de sangue.

A Ortobom abraçou a causa verde. Lança linha de produtos ecologicamente corretos.

O projeto Leões do Vôlei, voltado para educação por meio do esporte, dobrou o número de jovens atendidos em Curitiba. A iniciativa é patrocinada pela Leão Júnior, empresa da SABB Coca-Cola.

Em ritmo de solidariedade, o evento Sertanejo do Bem será em benefício da SOS Vida. Dia 29, no Wood’s Bar.

Relatório de sustentabilidade da Fibria saiu do forno. O balanço traz as realizações da empresa para assumir perfil socialmente responsável.