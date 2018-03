Responsabilidade social

O Fundo Brasil de Direitos Humanos dá start, quarta, a uma campanha em defesa dos direitos das mulheres. Nas mesas dos restaurantes Café Florinda e Rosmarino haverá folder convidando clientes a fazerem doação de R$ 2 para o projeto.

A Comunitas, organização criada por Ruth Cardoso, convida lideranças empresariais, entre eles Fábio Barbosa, para participar do Dia Internacional do Investimento Social Corporativo. Amanhã.

A pré-estreia do musical Evita, no Teatro Alfa, dia 24 de março, terá renda revertida para o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar. Na presidência, Anna Schvartzman.

O SAP Labs Latin America ajudará, esse ano, três entidades do Vale dos Sinos com a entrega do material escolar completo. Cem crianças serão beneficiadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A causa é nobre. São esperadas duas mil pessoas na Segunda Caminhada de Apoio ao Paciente de Doenças Raras. Acontece hoje, no Parque da Aclimação.

A Calçados Piccadilly bateu o martelo. Renovou, para 2011, sua participação no Programa Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq.

O Espaço Cultural do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos comemora. Inaugura dia 1º de março a instalação da artista plástica Sandra Cinto.

A Casa do Zezinho avisa: está com inscrições abertas para 150 vagas. Fruto do Projeto Vaga-lume, que visa atender jovens, a partir de 16 anos, da comunidade do Capão Redondo.