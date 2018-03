Responsabilidade social

O Mercado Livre fez as contas. O seu programa Mercado Solidário – que permite que instituições sem fins lucrativos ofereçam produtos na plataforma com isenção de tarifas – teve adesão de 70 novas empresas. Que se somam a outras 250 que já aderiram ano passado.

O Projeto Guri, programa de iniciação musical do Estado de São Paulo, avisa: as inscrições estão abertas até dia 28. Tudo para acomodar 8 mil estudantes de 6 a 18 anos.

O restaurante Praça São Lourenço decidiu. Vai ceder até o fim do mês uma parcela da arrecadação de seus almoços dos sábados e domingos para a APAE.

O Grupo Suzano e Instituto Ecofuturo doaram 500 exemplares do livro Uma Trajetória Ambientalista – Diário de Paulo Nogueira Neto para o Programa São Paulo: Um Estado de Leitores. Essas doações seguirão para bibliotecas municipais e têm como objetivo promover o hábito da leitura e a democratização do acesso à informação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mineradora Rio Tinto doará R$ 450 mil para auxiliar na reconstrução da região serrana do Rio. E ajudará a oferecer atendimento psicológico para 600 crianças por meio de parceria com a Abrinq.

A Orquestra Instituto Grupo Pão de Açúcar, projeto social da empresa, apresenta-se na Hebraica dia 20. Regência? Daniel Misiuk. E é de graça.

Está saindo do forno a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. Será lançada oficialmente no fim do mês com debate na ESPM. O tema: Quem é o Profissional da Sustentabilidade?