No clássico de hoje, entre Palmeiras e Corinthians, jogadores entrarão em campo de mãos dadas com 22 atendidos da Apae de São Paulo e uma bandeira da entidade. Motivo? Chamar atenção para a causa da deficiência intelectual e dar início às comemorações de 50 anos da associação.

Sessenta estudantes coreanos do programa de voluntariado da Hyundai estão em São Paulo. Participam de força-tarefa para arrumar a casa de mil famílias carentes.

Diane von Furstenberg dará prêmio para mulheres “inspiradoras”, eleitas por voto popular. A Cartier também. Está com inscrições abertas para prêmio dirigido a empreendedoras que desenvolvem trabalhos sustentáveis e criativos.

O BNDES e o Instituto Camargo Corrêa uniram esforços. Assinaram acordo de cooperação para financiar ações do Futuro Ideal, programa do ICC de estímulo ao empreendedorismo juvenil, em 32 municípios brasileiros. Em cinco anos, serão investidos R$ 50 milhões.

Vincent Fremont, parceiro de Andy Warhol, deu aula para alunos da rede estadual que fazem formação em Linguagem Multimídia na Oi Kabum, instituto de responsabilidade social da Oi, no Rio. E agradou. Fremont está no Brasil para a exposição Warhol TV, até o dia 3 de abril na Oi Futuro Flamengo.

A Usiminas comemora. Recebeu selo do Instituto Minas pela Paz pelo desenvolvimento do Projeto Regresso, de reinserção de detentos no mercado de trabalho. Desenvolvido em Pouso Alegre, Minas, onde a empresa está sediada.