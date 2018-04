Responsabilidade social

Bill Clinton confirmou para Nizan Guanaes e João Doria Jr. presença no 2º Fórum Mundial de Sustentabilidade em Manaus. O evento é promovido pelo Seminars e o Lide, em março.

Chefs como Bel Coelho, Claude Troisgros e Jun Sakamoto organizam jantar em prol dos desabrigados do Rio. Dia 20, no Le Pré Catelan, no Rio. A R$ 2,5 mil o convite e renda revertida para a ONG Minha Ajuda – Sua Casa.

Também em solidariedade às vítimas das chuvas, a Odebrecht enviou para Nova Friburgo equipe de 260 trabalhadores e 30 equipamentos para desobstruir estradas. E em Mauá, na Grande SP, constroem abrigo para 60 famílias.

Especialista em tragédias naturais, Jon Rose, surfista americano e ongueiro, trouxe na mala 200 unidades de um filtro portátil que elimina bactérias, já testado em tragédias no Chile e Haiti. Sua vinda foi patrocinada pela agência Loducca e a Ambev.

A Torre Santander, edifício sede do banco na Vila Olímpia, acaba de receber o mais alto selo do Green Building Council pela sua adequação socioambiental.

Circula na web fraude em nome do Teleton 2011, maratona televisiva realizada pela Associação de Assistência à Criança Deficiente. Os fraudadores usam o email teleton@campanha2011.com.br pedindo doações pelo site www.campanha2011.com.br. A AACD avisa que o site oficial do Teleton é www.teleton.org.br.

A Drogaria São Paulo já arrecadou 100 toneladas de pilhas e baterias usadas, desde que iniciou campanha em 2004.