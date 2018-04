Responsabilidade social

A Porto Seguro dá exemplo de solidariedade. Disponibilizou frota de guinchos para ajudar nos resgates da região serrana do Rio. A Defesa Civil agradece.

A Fiat também recolhe produtos de primeira necessidade junto a seus empregados. Enviará 5 mil cestas básicas para as regiões atingidas e ambulâncias Fiorino.

A Fundação ArcelorMittal Brasil e a Belgo Bekaert Arames fizeram as contas. Entregaram 222 óculos a estudantes da rede pública de Osasco em 2010.

Em comemoração ao aniversário da cidade, a Braskem entregou 500 lixeiras e floreiras para SP. Fabricadas a partir de resíduos plásticos recolhidos no GP de Fórmula 1.

Abre, terça-feira, a mostra Juneca – Um Nome que Virou Arte, sobre o ícone do grafite nos anos 80 Osvaldo Junior. A entrada será a doação de um quilo de alimento para as vítimas do Rio. No nBOX.

A Fundação Volkswagen decidiu. Estenderá este ano três projetos educacionais do Território Escola. Chegarão a 120 os municípios beneficiados com capacitação para professores do ensino infantil e fundamental da rede pública.

Valéria Baracat e Celyta Jackson fazem versão para o inglês da cartilha de prevenção ao câncer de mama do Instituto Arte de Viver Bem. A ideia é lançá-lo em NY.

Representantes do Instituto C&A, que este ano completa 20 anos, desembarcam hoje em Cingapura. Vão expor suas iniciativas de voluntariado empresarial em duas conferências do setor.