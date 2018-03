Responsabilidade social

O Instituto Unibanco decidiu. Vai investir, até 2011, R$ 13,7 milhões em escolas públicas. Nos dias 4 e 5 de dezembro, a instituição realiza seminário com a participação de Pedro Malan, Pedro Moreira Salles, Ricardo Paes de Barros e Claudio de Moura e Castro.



Acontece hoje o Campeonato Beneficente de Sinuca, na Casa Petra. Entre os competidores: Marcos Pasquim, Rodrigo Faro e João Armentano. O prêmio, no valor de R$ 10 mil, será doado para o Centro Educacional Catarina Kentenick.



A M.A.C. Cosmetics prepara para 1º de dezembro – Dia Mundial da Luta Contra a Aids – um dia de maquiagem. Os clientes podem marcar uma aula individual de maquiagem em troca de uma cesta básica, que será doada para as instituições Gapa, Sociedade Viva Cazuza e Grupo Vivher.



O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural promove, na quinta, o lançamento do livro Vida e Obra de Isabelle Tuchband. Além dos trabalhos da artista, serão expostos trabalhos de jovens das oficinas do programa Pintou a Síndrome do Respeito.



A Crocs participou do evento Tênis & Fun no Yacht Club Paulista, em prol da Fundação Oftalmológica Dr. Rubens Cunha.



A Serra Verde Express e a New Line Operadora lançam campanha para ajudar famílias em Santa Catarina. A concessionária dos trens turísticos do Paraná está incentivando os funcionários a doar suprimentos.



Será na quarta-feira o Bazar Mãos Brasileiras, realizado pela Associação Santo Agostinho. Muitos dos trabalhos confeccionados por mãos voluntárias. No Tattersal do Jockey Clube.

