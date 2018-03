Respeite o meu pavilhão

“Se a Vai-Vai sair do Bixiga, será como tirar o nosso coração.” É o que diz Fernando Penteado, diretor de harmonia e um dos integrantes mais antigos da tradicional escola de samba. Aos 65 anos, ele se prepara para seu 60º desfile – como se fosse a primeira vez. “A Vai-Vai, pra mim, é vida, é o ar que respiro. Não dá pra viver sem respirar e não dá pra viver sem ela.” Seu Penteado, como o chamam, é quem assume o papel de porta-voz da comunidade quando chega a notícia de que a escola terá de deixar o Bixiga: “A gente não se vê em outro lugar”.

Na terça, ele comandou um dos últimos ensaios antes do desfile deste ano – e talvez um dos poucos que ainda acontecerão no bairro. A Vai-Vai se prepara para deixar a região central de São Paulo, onde nasceu há 83 anos. Hoje, as ruas ao redor da quadra já não suportam mais os ensaios, que chegam a reunir 7 mil pessoas. O que mais preocupa, no entanto, é a construção da Linha 6 do metrô – cujo trajeto passará por ali. O governo paulista deve lançar, em breve, o edital da nova linha. “Será uma tristeza, mas precisamos de uma quadra”, diz Neguitão, presidente da escola.

A diretoria discute a mudança com a Prefeitura desde o ano passado. Chegou até a sobrevoar a cidade, com representantes da gestão Kassab, em busca de uma casa nova. As conversas foram intermediadas pela ex-vice-prefeita Alda Marco Antonio. O desejo é permanecer no bairro, mas a falta de terrenos vazios na região é o principal entrave. “Nosso sonho é ficar aqui, mas sabemos das dificuldades”, lamenta Neguitão.

À escola, conta Renato Maluf, vice-presidente da Vai-Vai, já foram oferecidos alguns espaços. Mas a comunidade, tão ligada ao Bixiga, não quer abrir mão de continuar na região central da capital paulista. “Um espaço na cracolândia, por exemplo, seria ideal. Ajudaríamos a dar vida àquele lugar.”

E é essa proposta que será levada ao prefeito, Fernando Haddad, logo após o carnaval. A Vai-Vai quer se instalar em um terreno cedido ou que tenha sido regularizado pela Prefeitura. “Queremos sair da maneira mais tranquila possível. Não somos e nem queremos ser um problema.”

Por enquanto, no entanto, os esforços estão concentrados nos ensaios que antecedem o desfile. A Vai-Vai será a quarta a entrar no Sambódromo do Anhembi, dia 8, primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Quer alcançar seu 15º título, contando a história do vinho na avenida. Patrocinada pelo Instituto Brasileiro do Vinho e por vinícolas de todo o País, a escola distribuirá nada menos que… 32 mil doses de vinhos em embalagens longa vida no Sambódromo.

Ao todo, a Vai-Vai gastou R$ 4 milhões para botar de pé o carnaval deste ano – R$ 65 mil só com a fantasia de Camila Silva. A rainha de bateria divide o coração entre São Paulo e a folia do Rio de Janeiro. Mulher de Neguitão, também sairá à frente da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. “Mocidade é paixão, mas amor mesmo é a Vai-Vai.” /THAIS ARBEX