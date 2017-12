Além de escrever a próxima novela do horário nobre da Globo, A Lei do Amor – que entra no ar em outubro –, Maria Adelaide Amaral terá peça montada em SP.

Para Tão Longo Amor terá Regiane Alves e Leopoldo Pacheco no elenco e Yara de Novaes e Carlos Gradim dividindo a direção. É o espetáculo que inaugura o Teatro MorumbiShopping, no dia 20 de maio.