Na mira do “projeto tratorada” do governo, que quer encerrar o ano sem deixar bodes na sala, Heráclito Fortes já se prepara para ver sepultada a CPI das ONGs. O enterro será precedido de pequeno teatro do relator Inácio Arruda – que, antes de baixar o caixão, vai propor a criação de um… marco regulatório.

Seja lá o que isso for.