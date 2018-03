Jennifer Lopez faz escola. Megan Fox, estrela do camarote da Brahma, também ensaiou passos de samba no set de filmagem do comercial da cerveja – semana passada, nos EUA.

A atriz virá ao Brasil com o filho de 3 meses, Noah Shannon.

Desta vez, não foi um brasileiro que dirigiu a musa, mas um argentino: Maxi Blanco, da Landia.