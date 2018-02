Dilma comentou com Anna Muylaert, na entrega da Ordem do Mérito Cultural, semana passada, que pretende repetir encontro de cineastas no Palácio da Alvorada.

O get together, há dois anos, foi apelidado de “cinema do batom” pela ministra Maria do Rosário.

Muylaert, alias, está em pré-produção de filme para TV – parceria com a Gullane – intitulado E Além de Tudo me Deixou Mudo o Violão. Estrela do pela atriz mirim Dani Pepsik.