Maria Christina Mendes Caldeira, ex-mulher de Valdemar Costa Neto, condenado no processo do mensalão, registrou ontem boletim de ocorrência, em delegacia dos Jardins, dizendo que sofreu ameaça de morte em uma esquina de rua no Itaim.

Segundo o BO, moto com dois homens parou e um deles, armado, teria dito: “Não fale nada sobre seu ex-marido ou as contas no exterior, senão a gente vai te apagar”.

Repeteco 2

Maria Christina fez denúncia igual em novembro de 2012. Agora, não se sabe se os dois motoqueiros que teriam sido enviados por Costa Neto são os mesmos.