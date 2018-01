Renato Villela deixa a Fazenda de Alckmin

Renato Villela deixa amanhã a Secretaria de Fazenda de Geraldo Alckmin. Pelo que se apurou, os motivos são pessoais. Acordado com o governador, o quase ex-secretário está, já há alguns dias, trabalhando, na secretaria ao lado de Helcio Tokeshi, escolhido pelo governador para assumir o cargo.

Villela, aliás, foi no final de 2002 um dos responsáveis por fazer a transição do governo de FHC para o de Lula, na condição de secretário-adjunto do Tesouro. E Tokeshi é um especialista em infra-estrutura. Comandou a Estruturadora Brasileira de Projetos, criada no governo Dilma para apoiar ações nessa área.