Renato Villela assumirá a Secretaria da Fazenda de Alckmin

Alckmin encontrou um substituto para Andrea Calabi, na Secretaria da Fazenda. Está importando do Rio o carioca Renato Villela, que foi quem substituiu Joaquim Levy quando este deixou a mesma pasta no governo de Sérgio Cabral. Villela era seu adjunto na secretaria.

Economista formado pela PUC do Rio, foi diretor-adjunto do Ipea, secretário-adjunto do Tesouro Nacional e subsecretário de Fazenda da prefeitura do Rio durante a gestão de César Maia.

Também trabalhou no Departamento de Assuntos Fiscais do FMI.