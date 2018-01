Renata Bueno definiu que será candidata à reeleição a deputada na Itália, representando a América do Sul, no dia 4 de março. Disputa pelo partido que ela mesma criou, o Passione Italia – único de centro no páreo, entre os oriundi latino-americanos. Conta com apoio de Andrea Matarazzo.

Leia mais notas da coluna:

+ MPSP convida governo paulista a participar de acordo de leniência com Odebrecht

+ Ex-Dzi Croquettes montará musical inspirado na Tropicália