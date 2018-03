Renascer de Celico

Mais à vontade em contar o que a levou a romper com a igreja evangélica Renascer, Caroline Celico, 24, explicou em conversa com a coluna: “Foi um baque quando percebi que estava querendo agradar mais a pessoas do que a Deus”.

Na cidade para divulgar seu CD e DVD gospel em uma maratona de programas na televisão, trouxe na bagagem, além de seus filhos, um novo projeto: o site Amor Horizontal, voltado a doações de produtos a ONGs que atendem crianças brasileiras, previsto para estrear antes do fim do ano. Que será bancado com recursos da venda do CD e do DVD.

O que mudou em você?

Acabo o DVD com a seguinte pergunta: “Para que denominações, para que religiões, se só há um nome, que é Jesus?”. Antes, achava que uma religião era melhor que outra, que estava mais certa que todo mundo. Não sei se por terem me ensinado assim. Hoje, pra mim isso é uma mentira.

Quando aconteceu o clique?

Foi um baque perceber que estava querendo agradar mais a pessoas do que a Deus. Olhando as atitudes dos meus líderes, percebi situações em que a palavra não condizia com a atitude.

Como foi convencer o Kaká a cantar no CD?

Não convenci. No nosso casamento, um casal cantou Presente de Deus, música que o Kaká fez pra mim. E eu queria eternizá-la. Não dava pra cantar sozinha, então ele concordou e me deu essa prova de amor.

É verdade que vocês se casaram virgens?Sim, era um sonho meu. E tive a sorte de me casar cedo, com 18 anos, com mais oportunidade disso acontecer, digamos assim. Mas não vejo como fórmula secreta para um bom casamento. Foi um pacto que fizemos para que fosse especial. Achava coisa de princesa.

É raro achar um homem que aceite isso…

É mesmo. O Kaká me contou, depois, que também queria muito uma mulher que quisesse se casar virgem. Começamos a namorar, ele tinha 20 anos e eu 15. Com seis meses de namoro, pensei: “Vou ter de falar. Porque esse cara, cinco anos mais velho, o que ele vai querer da vida?”. Ficava desesperada, falava: “Gente, ele vai terminar comigo”.

Foi difícil?

Oh… muito. Graças a Deus ele foi morar longe.

E como está o astral do Kaká?

Ele voltou a jogar bem, já fez gol, está super feliz.

Você acha que ele pensa em voltar para o Milan?

Não sei… mas eu amo o Milan. As pessoas do clube são como uma família, sabe?

O Mano convocou Kaká para amistosos da seleção. Qual a importância, para ele, de participar da Copa de 2014?

O Mano gosta do Kaká e o Kaká gosta do Mano. É difícil o Kaká se dar mal com alguém. Mas não posso falar por ele, é uma grande responsabilidade, um peso. Deixo isso para ele mesmo.

/ PAULA BONELLI