Segundo gente próxima da cúpula do Senado, o plano de Renan Calheiros para 2017 é presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

No curtíssimo prazo, consta que ele quer aprovar hoje a PEC do Teto e, com uma semana de antecedência, encerrar os trabalhos de 2016.

Para em seguida — desde que a PGR deixe — submergir.