Renan e Kátia articulam substitutivo e ganham elogios de sindicalistas

Oposição?

Renan Calheiros e Kátia Abreu estão cada vez mais alinhados com setores da esquerda. Em reunião ontem com sindicalistas, os dois senadores ganharam parabéns de Vagner Freitas, presidente da CUT.

Oposição? 2

Sindicalistas, aliás, não saíram muito animados da reunião com senadores. Para os dirigentes, há um acordão entre Câmara e Senado para que não se altere o texto.

Já Kátia, Eduardo Braga, Renan e Requião estão trabalhando para mudar o projeto. O grupo não acredita que MPs irão contemplar as reivindicações dos trabalhadores.

Oposição? 3

Depois da reunião com sindicalistas, Kátia passou horas com Ronaldo Fleury, procurador-geral do trabalho, tendo uma “aula de direito trabalhista” discutindo o texto do substitutivo.

De olho

A pedido do PT, a Câmara instalou ontem a subcomissão do Bilhete Único. Os vereadores acompanharão o processo de concessão do serviço à iniciativa privada dentro do Plano de Desestatização da Prefeitura.