Remoto controle

Está quente a disputa pela gerência da TV Câmara de São Paulo. Um grupo de vereadores e funcionários da emissora têm trabalhado para jogar areia nos planos de Netinho de Paula de assumir a gerência do canal.

Em meados de dezembro, eles enviaram para o então presidente da Casa, Antonio Carlos Rodrigues, dossiê com provas de má gestão do vereador em sua TV da Gente no Nordeste. Incluíram também as denúncias de agressões físicas e até a falência da choperia que o vereador tinha em Santana.

Amanhã, a Associação Brasileira de Imprensa deve enviar à Câmara documento rechaçando o nome do vereador.