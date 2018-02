Até setembro, a compra de remédios e fármacos via sistema de licitação do governo federal – que dá preferência a produtos brasileiros, mesmo que custem até 25% mais que os estrangeiros – atingiu R$ 232,8 milhões. Quase 800% a mais do que em todo o ano passado.

Os números são da CNI, baseados em dados do Ministério do Planejamento.