Amigos do procurador Douglas Fisher, do MPF, já o estão chamando de Eliot Ness– o investigador durão dos anos 30, nos EUA. Ele vai comandar grupo de oito procuradores que analisará, para o ministro Teori Zavascki, do STF, as denúncias envolvendo políticos nos desvios na Petrobrás.

O grupo, claro, já é chamado de “Os Intocáveis”.