Relógio de James Bond é leiloado

Foi arrematado, ontem à noite em Londres, o relógio usado por Daniel Craig, como James Bond, no filme 007 Contra Spectre. O protótipo n.01 do Omega Seamaster 300 foi adquirido pelo valor de aproximadamente 92.500 libras (valor superior a R$ 530.000,00) e fazia parte do arquivo da empresa responsável pela produção dos filmes de James Bond .

Realizado pela tradicional casa Christie’s, o leilão foi temático sobre o icônico agente secreto e toda a receita irá beneficiar a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras e outras ONGS.