Enquanto a SPFW acontecia no Ibirapuera, no outro canto da cidade – na Barra Funda – um modelo especial atraía olhares, sábado. Um Souper Dress, feito à imagem e semelhança da Campbell’s Soup, famosa obra de Andy Warhol. O vestido foi arrematado em um leilão em Paris, no mês passado, pelo colecionador João Grinspum Ferraz, sócio da Galeria Transversal. E quem exibiu a arte foi Julia Valiengo, cantora da Trupe Chá de Boldo, durante show de abertura da primeira coletiva do espaço.