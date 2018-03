Marta, em fevereiro de 2012, tuitou: “Como posso, neste momento, me integrar à campanha do Haddad se corro o risco de me ver, de uma hora para outra, de mãos dadas com o Kassab?”.

O ex-prefeito é o principal responsável pela aliança que impulsionou Andrea Matarazzo – cobrado por criticar Marta – à condição, agora, de vice de sua chapa.