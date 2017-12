Depois do conflito de anteontem na PUC, entre universitários pró e contra impeachment de Dilma, alunos do Mackenzie convocaram para hoje um ato “pela legalidade e pela democracia”.

Será na Rua Maria Antônia – onde, há 48 anos, aconteceu o confronto entre estudantes da universidade e da USP.

Releitura 2

No convite, divulgado via Facebook, pede-se que os alunos “reescrevam a história do movimento estudantil” da escola. Se, na ditadura militar, “destacaram-se os setores mais conservadores, no ‘Comando de Caça aos Comunistas’, hoje temos toda uma geração que defende a democracia”, afirmam.