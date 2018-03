Relaxa e advoga

A AGU está na mira de nove entre dez integrantes do governo Lula. Mas os advogados da União não estão muito preocupados. Vão passar a semana esfriando cabeças no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió, no Encontro Nacional dos Advogados da União.



E com todo conforto. Segundo convite da Associação Nacional dos Advogados da União, que promove o evento, estarão disponíveis para os 300 convidados “banheiras balinesas vindas da Indonésia e spa onde se pode desfrutar de tratamentos corporais”. Diária? R$ 254.

