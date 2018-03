Relatora de secretaria, Mara Gabrilli quer acessibilidade nos patrimônios tombados

Mara Gabrilli, escolhida na semana passada como relatora da Medida Provisória que recriou a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já definiu uma prioridades que deve colocar na pasta: promover a acessibilidade de edifícios tombados como patrimônio público.

No papel de relatora, a deputada deve estabelecer quais são as incumbências da nova secretaria. A pasta havia sido extinta no meio das fusões de ministério. Entidades relacionadas ao assunto e a deputada Mara, entretanto, pediram ao ministro da Justiça que recriasse a pasta — pedido esse que foi atendido no dia 30 de maio.

Outro ponto que Mara quer estabelecer como responsabilidade da secretaria será elaborar projetos que dê acessibilidade também a patrimônios ambientais. “Aqui no Brasil, ser patrimônio tombado é como se fosse sinônimo de não precisar fazer a acessibilidade dos locais.”