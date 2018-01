Relatora corre para aprovar MP sobre leniência

Enquanto Rodrigo Janot corre para concluir novas delações, a senadora Lídice da Mata (acima) acelera com a MP sobre leniência. Relatora desse texto em comissão mista do Congresso, a relatora, que é do PSB da Bahia, trabalhou duro na última semana, em audiências e debates, para poder apresentar até terça, 29, o seu parecer sobre a proposta – que atribui ao BC e à CVM o poder de assinar esses acordos.

Sua intenção é que a matéria seja votada logo, para que tudo esteja aprovado até 19 de outubro, quando caduca a medida provisória.