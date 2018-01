Madrugada do Dia Internacional da Mulher, filho de empresário paulistano invadiu apartamento, no Itaim, atrás de sua ex-namorada. Segundo o relato de testemunhas, ele arrombou a porta e, armado com uma faca, ameaçou os presentes e espancou a moça. Ao tentar tomar o revólver de se seu segurança, acabou rendido.

A ex vai processar o moço por tentativa de homicídio, agressão corporal e ameaça.