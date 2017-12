Hoje acontece mais uma reintegração de posse no centro de São Paulo. Será no prédio do TRE, na rua José Bonifácio.

A Frente de Luta por Moradia tentou conciliação com o tribunal e negociou para que a reintegração ocorresse pacificamente, sem confronto com a PM. Pois, entre os moradores, há grávidas, crianças e idosos.