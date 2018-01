Reinaldo Lourenço aposta em linha de móveis

Reinaldo Lourenço está desbravando novas áreas do design. O estilista deixou um pouco de lado seus desejados vestidos para criar uma linha de… móveis. Em parceria com Anette Rivkind, da Breton, ele criou 12 peças para a marca – todas contextualizadas por meio de características muito particulares, pinçadas no trabalho de moda de Reinaldo. Quais? Grafismo, linhas retas e formas circulares. Para “Rei” (como é chamado pelos mais próximos), sair do croqui habitual e migrar para a execução de móveis foi uma experiência criativa, ‘invertida’ e inusitada. “Quando crio minhas coleções de moda, observo arte e design em geral”, diz. Já para desenvolver os moveis, fez o contrário: focou em todos os elementos da moda.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.