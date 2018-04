ICMS maior para carne atrapalha a venda de ovos?

A decisão do governo Alckmin de aumentar o ICMS para a carne deve reduzir o consumo da proteína e impactar outra, bem mais barata, que durante anos foi crucificada pelos médicos como geradora de colesterol alto: o ovo.

Do grupo Mantiqueira, Leandro Pinto, responsável por 6% do mercado brasileiro de ovos – e dono de 11 milhões de galinhas – não aposta muito nisso. “Peixe e frango concorrem com o ovo”.

Crise no setor? “Olha, ela tem durado seis horas, o tempo entre uma refeição e outra”, brinca o empresário.