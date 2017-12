Uma das últimas visitas que Reginaldo Rossi recebeu no Hospital Memorial São José, em Recife, foi a de Jarbas Vasconcelos. Ambos se tornaram amigos em 1985, quando o Rei do Brega animou os comícios da campanha vitoriosa do político na disputa pela prefeitura local.

No ano seguinte, a pedido de Jarbas, Rossi animou campanha em que Miguel Arraes venceu disputa com José Múcio Monteiro pelo governo de Pernambuco. “Reginaldo vai fazer uma falta gigantesca. Poucos artistas têm a afinidade que ele tinha com o povo”, declarou Jarbas.

Rei do Brega 2

A relação do cantor com a política chegou às vias de fato. Em 2008, disputou vaga para vereador em Jaboatão dos Guararapes. Com 717 votos, não foi eleito.

Em 2010, voltou às urnas por uma cadeira de deputado estadual. Teve 15 mil votos e ficou de fora novamente. “Minha vida é cantar”, passou a dizer.