Régua e compasso

Será lançada nesta quarta-feira, na Escola da Cidade, a biografia do arquiteto Gustavo Penna. Que assina a reforma do Mineirão para a Copa de 2014, cuja obra vai começar em fevereiro. A obra será uma parceria com a GMP, a empresa alemã que fez a reforma do estádio de Berlim, na Alemanha, e vários estádios da Copa da África. O projeto do Mineirão já atende todas as exigências (capacidade, estacionamento, serviços) da FIFA para receber a abertura da copa, que está sendo disputada por Belo Horizonte, São Paulo e Brasília.

Por Pedro Venceslau