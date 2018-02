Regra três

O grau de irritação do empresariado brasileiro com o governo, que já não é pequeno, aumentou ontem. É que integrantes do Conselhão receberam e-mail da presidência, suspendendo reunião que teriam com Dilmano dia 28 – sem nenhuma explicação.

Duas horas depois, nova mensagem oficial. Reconfirmando o encontro, que passará a ser comandado por Gleisi Hoffmann.

A coluna conversou sobre o episódio com três integrantes do Conselhão – e nenhum deles comparecerá à nova convocação.