Regra do jogo

Convidado, por Joaquim Levy, para integrar o grupo encarregado de “aprimorar normas” e “melhorar o ambiente de negócios”, Carlos Ari Sundfeld resume a missão: o que se busca são projetos mais sólidos, que resultem em menor questionamento jurídico, facilitando a criação de consensos.

No entender do professor – e fundador – da FGV, as metas práticas incluem acelerar a montagem dos contratos de concessão, melhorar sua qualidade e promover licitações que atraiam maior número de interessados. E, por fim: garantir regras mais estáveis.