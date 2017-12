Só resta uma pendência para que o Cine Belas Artes seja reaberto.André Sturm, administrador do espaço, está à procura de empresa que refaça todo o sistema de ar-condicionado – que está danificado. A expectativa é abrir as portas no fim de maio.

