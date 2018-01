Refri de adulto

Sibele e Aloisio Xerfan são os donos da cervejaria artesanal Blondine – e, agora, da linha de refrigerantes naturais Be Pop, que será lançada quarta-feira, com festa em Pinheiros. “Nosso foco é o público adulto. Pensamos em sabores que podem harmonizar com bebidas”, conta Sibele, que chamou o bartender Marcelo Serrano para criar drinks com os refris durante a festa de lançamento.

Dos cinco sabores, dois chamam mais atenção. A tônica com pepino, “ideal para fazer um gin tônica”, brinca a moça, e a Pink Lemonade, limão com framboesa. “Todos os sabores foram resultados de uma longa pesquisa sobre o que mais agrada ao paladar brasileiro”, explica Aloisio, que foi por muitos anos gerente de exportação do grupo Schincariol.

Para a nova empreitada, o casal conta com a ajuda do consultor de Branding Lincoln Seragini e comemora a nova fase. “Com o lançamento dos refrigerantes, estamos deixando de ser uma empresa artesanal para nos tornarmos uma indústria de bebidas artesanais”.