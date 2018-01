Reforma trabalhista contém sugestões de 38 anos atrás

Há 38 anos, José Pastore editava seu livro Administração do Conflito Trabalhista, com sugestões de mudança na lei. Passaram-se décadas, e a reforma foi aprovada. “Tirando o juridiquês, a lei contém mudanças quase idênticas às que sugeri lá traz”, contou ontem.

‘Conseguimos oxigenar’,

confia o professor

Para o reconhecido especialista do setor, com as novas regras – elas valem a partir de hoje – muda a filosofia geral do trabalho. “Éramos altamente paternalistas. Agora, conseguimos oxigenar o mercado e a consequência será o crescimento do emprego”, confia.

Para Pastore, mudança

é boa para o trabalhador

A iniciativa privada sempre reclamou do engessamento das regras. “Vão perder o medo de contratar. A lei é boa para o empregador e para o empregado. É só ler antes de criticar”.

