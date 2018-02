Geraldo Alckmin está preocupado com o destino da reforma política. “Se nada for votado neste semestre, não se vota mais antes de 2014. Não há democracia que funcione com 30 partidos atuando.”

A atual legislação, segundo o governador paulista, é “uma máquina de fazer partidos”.

Reforma 2

Alckmin espera que pelo menos dois itens sejam referendados. O que dita a proibição de coligação proporcional e as novas normas sobre tempo de TV. “Não pode mais existir a soma dos tempos na televisão de todos os partidos da coligação. Gera aberrações.”

Acabaria com o vale-tudo pelo minuto na telinha.