Em processo de revitalização, o Masp passará por “repintura”. Na repaginação – que começa essa semana – as famosas colunas serão pintadas com 460 litros do vermelho Suvinil, criado para o prédio nos anos 90. Antes, a fachada será limpa com hidrojateamento feito com água de reúso.

