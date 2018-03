André Esteves está a toda com o seu BTG. Acaba de contratar o advogado John Bisgaier, do escritório americano Skadden, como chefe da área jurídica do fundo.

