Do alto de seus 81 anos, Olacyr de Moraes criou site e twitter para, como ele próprio explica, colocar os pingos nos is. “Tem gente se fazendo passar por mim e gente inventando frases que eu nunca disse. Com intuito de denegrir minha imagem”, conta o empresário que voltou à ativa.

Mais precisamente, ao ramo do minério tálio, por meio de sua Itaoeste.