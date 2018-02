Quem acompanhou de perto a aparição de Lula no cineminha de São Bernardo contou que ele estava cansado, mas apressada mesmo estava… Marisa Letícia.

Lula evitou jornalistas, mas não negou sorrisos para a fila de prefeitos que se formou para tirar fotos com ele.

Rédea curta 2

A bandeira do Corinthians que dona Marisa exibiu foi presente do ex-jogador Edu Gaspar, que queria dar o mimo ao ex-presidente.

“Por que só para ele e não para mim?”, perguntou a ex-primeira dama ao reivindicar o presente para si.